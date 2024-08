Żył w cieniu brata. Oscar zmienił wszystko. Casey Affleck kończy 49 lat

Pierwszy ważny moment przyszedł w 2008 roku, gdy Casey otrzymał nominację za drugoplanową rolę męską w "Zabójstwie Jesse’ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda". Niecałą dekadę później uniósł figurkę złotego rycerza i dołączył do wielkich aktorów. Dzisiaj role jego sławniejszego brata są oceniane przez krytyków jako "drewniane" lub – w najlepszym przypadku – pomijane. Natomiast to Casey Affleck jest tym bardziej cenionym w środowisku artystycznym członkiem gwiazdorskiej rodziny. Niedawno mogliśmy zobaczyć go jako Borisa Pasha w nagrodzonym "Oppenheimerze", gdzie wystarczyło mu kilka minut, by zapisać się w pamięci widzów. W latach 90. mało kto brał pod uwagę taki scenariusz.