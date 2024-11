Mały wielki gwiazdor Hollywood, którego nie da się nie lubić. Danny DeVito kończy 80 lat

Fryzjer, który został aktorem

Urodzony 17 listopada 1944 roku w New Jersey Danny DeVito przyuczył się do solidnego, praktycznego zawodu. Wykształcił się na… fryzjera. Przez pewien czas pracował w salonie kosmetycznym siostry. Nie przestawał jednak marzyć o aktorstwie. Choć krewna skutecznie próbowała wybić mu to z głowy, wreszcie 19-letni DeVito wyrwał się spod jej wpływu i przeprowadził się do Nowego Jorku. Początkowo myślał o profesjonalnym kursie makijażu. Ale gdy w ramach zajęć z wizażu trafił do American Academy of Dramatical Arts, postanowił dać sobie szansę i zapisał się na lekcje aktorstwa. W szkole poznał Michaela Douglasa, który już wtedy dostrzegł jego talent.