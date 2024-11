Premiery w listopadzie 2024. "Gladiator II" Ridleya Scotta i powrót hitowego serialu

Głośna kontynuacja opowie historię dorosłego już Lucjusza, siostrzeńca cesarza Kommodusa, który zginął w pojedynku z Maximusem. Wychowany poza Rzymem mężczyzna traci żonę i przybraną matkę, gdy walczy na wojnie. Postanawia po raz pierwszy od lat wrócić do stolicy, by pomścić bliskich jako gladiator w Koloseum. W rolach głównych zobaczymy plejadę gwiazd: Paula Mescala ("Normalni ludzie"), Pedro Pascala ("The Last of Us"), Denzela Washingtona ("Dzień próby"), Josepha Quinna ("Stranger Things"), Freda Hechingera ("Biały Lotos"), Rory’ego McCanna ("Gra o tron") oraz Connie Nielsen ("Gladiator").