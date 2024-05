Sadystyczne reality show. Uczestnik spędził cały rok sam w pokoju

Okrutne było również to, co wydarzyło się na koniec. Produkcja nie mogła zakończyć tak popularnego show bez przytupu. Ponownie więc zabrano Nasubiego – z zasłoniętymi oczami i uszami – do innego pomieszczenia pełnego gazet. Gdy mężczyzna znalazł się na miejscu, sam, bez polecenia, rozebrał się do naga i usiadł zrezygnowany. Wtedy ściany pomieszczenia opadły i okazało się, że Nasubi siedzi na scenie, a na widowni są tłumy osób oklaskujących jego zwycięstwo. Szok, jaki malował się wówczas na jego twarzy i jego zamrożona postawa, były jasną informacją, że sytuacja go przerasta. Nie wiedział, co się dzieje. A gdy usłyszał, że jest sławny, nie potrafił tego zrozumieć.