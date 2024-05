Zamieszkali w puszczy. Las skrywał okrutne historie

Asia i Marek postanowili pomagać rodzinom uchodźczym, którzy trafili do lasów na polskiej granicy. Uratowali m.in. rodzinę z piątką dzieci. Mama poroniła w środku lasu i ostatecznie zmarła. Jak wrócić do "normalnego" życia po czymś takim? Jak wrócić do swoich dzieci, by śpiewać im kołysanki? Nic nie dzieje się bez konsekwencji.