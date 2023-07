"Sama tego chciała". Poczucie winy nieustannie towarzyszy ofiarom gwałtu

Zastanawiać może jedynie opinia jej adwokatki o tym, że gdyby każdy gwałt we Francji był raportowany, system prawny by tego nie udźwignął. Oficjalne statystyki mówią bowiem o ok. 16 tys. zgłoszeń rocznie, zaś instytucje pomocowe szacują liczbę prób gwałtów na 250 tys. rocznie. Oznacza to, że zaledwie 6 proc. gwałtów ma szanse zostać prawnie ukaranych. Podobny odsetek dotyczy spraw w Polsce - kwestia tylko znacznie mniejszej skali: na policji zgłasza się ok. 2-2,5 tys. spraw o gwałt, a Niebieska Linia szacuje, że realnie można mówić o 30 tys. przypadków rocznie. O 30 tys. krzywd za dużo.