Samotność ocalałych. Co skrywa prawdziwa historia Paris Hilton?

- Cały świat myśli, że mnie zna, bo gram tę postać. A to nie ja. Nikt naprawdę nie wie, kim jestem – mówi Paris Hilton w dokumencie biograficznym. Po chwili milczenia dodaje: - Czasami myślę, że stworzyłam potwora.

Kim jest ten wykreowany potwór? To uśmiechnięta młoda dziewczyna, ociekająca bogactwem, żyjąca niczym księżniczka. Paris Hilton w dokumencie "This is Paris" przekonuje, że to postać zmyślona od początku do końca.

Więc kim naprawdę jest dziedziczka hotelowej fortuny? Paris z kompletnie pustym spojrzeniem stwierdza, że nie wie.

Obrazek gwiazdy w hotelowym pokoju smutno patrzącej za okno w środku nocy nie jest nam obcy. Każda historia o życiu celebrytów ma w sobie elementy smutnej prawdy: samotność, ciągła potrzeba uwagi i akceptacji, poszukiwanie mocnych bodźców, by znowu coś poczuć.

10 lat temu Paris przeżywała szczyt popularności. Była chodząca definicją celebrytki

Siedząc w ubraniu na łóżku, wyznaje ekipie filmowej, że cierpi na bezsenność. Chodzi spać o 1 godzinie, budzi się o 5. Przerywany sen pełen jest koszmarów. I to zawsze takich samych: Paris jest sama w nocy w łóżku, do pokoju wchodzi dwóch mężczyzn. Chwytają ją i unieruchamiają, pytają, czy zamierza im to ułatwiać, czy utrudniać.

Lęki, bezsenność, nieumiejętność zaufania mężczyznom, pozwalanie innym na przekraczanie jej granic towarzyszą 39-letniej dziś Hilton, odkąd była nastolatką. Z dokumentu dowiadujemy się, że są wynikiem traumy, jaką przeszła.

Kamera śledzi krótką relację Paris z jej chłopakiem

Gdy Paris była nastolatką i mieszkała z rodziną w Nowym Jorku, pragnęła czerpać z życia pełnymi garściami. Jej codziennością stały się kluby nocne, które namiętnie odwiedzała z podrobionym dowodem osobistym w ręku. Jej rodzice bojąc się kompromitacji, chcieli odzyskać kontrolę nad swoją córką. Pewnej nocy do jej pokoju weszło dwóch mężczyzn i siłą, wbrew jej woli wyprowadzili ją z domu. W ten sposób Paris znalazła się w Provo Canyon School, szkole specjalnej dla młodzieży z problemami psychicznymi i wychowawczymi.

Kathy, matka Paris Hilton dowiaduje się o traumie córki po wielu latach

Na stronie ośrodka czytam, że jest to placówka zajmująca się nastolatkami, przeprowadzająca terapie behawioralne, mająca na celu emocjonalne i rozwojowe potrzeby pacjentów, jak nazywa dzieci w niej umieszczone.

Paris opisuje to słowami: bicie, molestowanie, więzienie, zmuszanie do określonych zachowań, nękanie, karmienie na siłę, zmuszanie do zażywania leków. Gdy odkryto, że Hilton ukrywa leki ("czułam się po nich zmęczona i otępiała"), zamknięto ją nagą w izolatce. W ośrodku spędziła 11 miesięcy, wyszła, gdy skończyła 18 lat.

Dokument pokazuje, jak spotyka się z kobietami, które razem z nią spędziły kiedyś czas w Provo. Nazywają siebie ocalałymi ( survivors) i rozpoczęły ruch #breakecodesilence, który ma obnażyć przemysł ośrodków dla trudnej młodzieży w całych Stanach. Placówki z założenia mają leczyć, prowadzić terapię wśród nastolatków z trudnościami adaptacyjnymi, psychicznymi i emocjonalnymi, jednak opuszczają je ludzie złamani (jak o sobie mówią) na całe życie.

Paris spotyka się z innymi ocalałymi

Paris dziś widzi, że jej łatwość w uleganiu przemocowym osobom, zamknięcie na szczere uczucie, brak przyjaciół i fobie społeczne mają swój początek w Provo w stanie Utah. Hilton niemal obsesyjnie gromadzi dobra, z których nigdy nie korzysta: mówi, że zarabianie pieniędzy (jej celem jest mieć 100 milionów dolarów) i kupowanie kolejnych przedmiotów ma jej dać poczucie kontroli nad sobą i swoim życiem utracone, gdy była nastolatką zamkniętą w ośrodku.

Paris Hilton jest twarzą ruchu #breakecodesilence

Spotkanie z innymi ocalałymi pozwala jej wreszcie zrozumieć samą siebie. Niestety nie dowiadujemy się z dokumentu, czy kobieta ma systemowe wsparcie: czy leczy swoją bezsenność, czy jest w terapii ofiar przemocy. Film nie daje happy-endu, bo zapytana przez reżyserkę, czy jest gotowa na rozłam między prawdziwą sobą a swoją "marką", odpowiada, że to nie wydarzy się nigdy.

Widzom także będzie trudno rozdzielić maskę od prawdziwej twarzy Hilton. Głównie przez kulejącą reżyserię dokumentu (reżyserką jest Alexandra Dean, to jej drugi dokument). Narracja w "This is Paris" jest chaotyczna, scenariusz jakby napisany na kolanie, natłok materiałów i wypowiedzi nieprzemyślany.

Przed samą Paris jeszcze długa droga: ani razu podczas niemal dwugodzinnego filmu nie widzimy jej bez makijażu i ułożonych włosów. W chwilach największych zwierzeń czy poruszenia, jej łzy spływają spod monstrualnie długich, sztucznych rzęs. Poznając lepiej jej historię, możemy pojąć, dlaczego całe dorosłe życie kryje się za fasadą pieniędzy, makijażu i instagramowych filtrów. I każdy, kto kiedyś doświadczył przemocy, lub potrafi wykazać się empatią, będzie potrafił współczuć biednej dziedziczce.

Cały dokument dostępny jest za darmo na YouTube.

The Real Story of Paris Hilton \| This Is Paris Official Documentary

Paris Hilton to amerykańska celebrytka, osobowość telewizyjna, bizneswoman, modelka, aktorka i piosenkarka urodzona w Nowym Jorku. Rozpoznawalność w mediach przyniosła jej opublikowana nielegalnie seks-taśma, udział w reality show "The Simple Life" wraz z Nicole Richie oraz liczne skandale obyczajowe. Przez lata gwiazda działała na wielu polach, między innymi występując w programach, nagrywając muzykę, publikując książki, sprzedając autorskie kosmetyki czy projektując modę. Paris Hilton uznana była za pierwszą osobą znaną wyłącznie z bycia znaną. Od 2012 roku jest DJ-ką.