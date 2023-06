Sands nie wrócił z gór. Jego rodzina przemówiła pół roku po zaginięciu

Julian Sands największą popularnością cieszył się w latach 80. i 90. Brytyjczyk raczej grywał role drugoplanowe, ale niemal zawsze zapadał w pamięci widzów. Pojawił się w takich filmach jak "Pola śmierci", "Pokój z widokiem", "Czarnoksiężnik", "Nagi Lunch", "Zostawić Las Vegas" oraz "Uwięziona Helena". Ostatnim filmem, w jakim wystąpił, to horror "The Ghosts of Monday".