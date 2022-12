Scarlett Johansson kreowano na seksbombę. "Ludzie myśleli, że mam ze 40 lat"

Scarlett Johansson ma 38 lat i na koncie spore sukcesy. Ale wielu widzów kojarzy ją głównie z ról urodziwych blondynek, które kusząco się uśmiechają. Gwiazda w podcaście "Table for Two with Bruce Bozzi" otworzyła się na ten temat. Przyznała, że zawsze bardzo uwierało ją to, jak postrzegano ją w branży. Teraz to się zmieniło, a Johansson pokazała, że doskonale odnajduje się w różnorodnych rolach.