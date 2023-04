Ściął drzewa sąsiada. Aktor dostał pozew opiewający na 600 tys. dolarów

William H. Macy to uznany aktor. Możecie znać go z wymienionych wyżej "Shameless" i "Fargo", ale lista jego filmowych i serialowych osiągnięć jest bardzo długa. Grał w docenionej ostatnio "Czystej krwi", ale też w "Ostrym dyżurze" czy "Prawniku z Lincolna". Ostatnio w jego życiu rodzinnym działy się potężne zawirowania. Jego żonę, Felicity Huffman, oskarżono i skazano za łapówkarstwo. To była głośna w świecie afera, w której znani i bogaci rodzice wręczali władzom szkół wyższych pieniądze w zamian za przyjmowanie ich dzieci do czołowych amerykańskich uczelni.