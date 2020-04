Seria "Mission: Impossible", jakiej nie znaliście. Oto 10 faktów zza kulis filmu

Scena z samolotem w "Rogue Nation" była na poważnie

Bijatyka z "Fallout" trwała cztery tygodnie

Fałszywy plan zdjęciowy

Jeremy Renner miał grać nową główną postać

Trzy i pół godziny filmu w pierwotnej wersji

"Mission: Impossible 2" początkowo zapowiadało się na naprawdę długi film. Reżyser John Woo pierwotnie planował, że seans potrwa nawet 3,5 godz. Jednak producenci nakazali mu skrócenie filmu do maksymalnie dwóch godzin. Woo zmieścił się w nowych ramach czasowych. Zostawił też ogromne pole do interpretacji ostatniej sceny, dlatego kontynuacja serii była potrzebna.

Wstrzymanie oddechu na kilka minut

Ricky Gervais w obsadzie

Monety w butach

W pierwszej części Cruise do sceny zjazdu z sufitu wymyślił oryginalny sposób, by wyrównać ciężar ciała po obu stronach liny. Do butów włożył monety, dzięki czemu nogi ważyły mniej więcej tyle, ile górne partie ciała aktora. Choć finalnie uderzył głową o podłogę, to nic mu się wtedy nie stało.