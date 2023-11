Serialowa żona Kamińskiego żałuje jednej rzeczy

- On bez przerwy opowiadał anegdoty, ciągle coś mu się przypominało i nas zabawiał - relacjonuje Hanna Mikuć. Wspomina też, że największą pasją Emiliana był jego teatr. Oddał jemu spory kawałek swojego życia. - Teatr to było całe jego życie, pasja i wszystko. Jak nie żartował, to opowiadał o teatrze. Jak pytałam, gdzie jedzie na wakacje, to zawsze mówił, że nienawidzi wakacji i woli wtedy siedzieć w teatrze.