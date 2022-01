Sharon Stone dowiedziała się o sytuacji w Polsce. Nie gryzła się w język

Oto #HIT2021. Przypominamy najlepsze materiały minionego roku. Sharon Stone odebrała nagrodę za całokształt twórczości – Golden Icon - na Zurich Film Festival 2021. Amerykańska gwiazda w rozmowie z dziennikarzami nie ograniczała się do tematów filmowych. Na wrześniowej imprezie mówiła m.in. o wspieraniu społeczności LGBTQ w Polsce, o co zapytał ją nasz wysłannik Artur Zaborski. - Nie musiałam się angażować jakoś specjalnie w tę sprawę. Po prostu uważam, że nikt nie powinien być traktowany inaczej niż pozostali. Jakakolwiek próba segregacji jest bzdurą – mówiła Stone. Gwiazda dosadnie podkreśliła, że nikt jej nie pyta, "jak i z kim się p…rzy", i nie rozumie, dlaczego osoby homoseksualne miałyby odpowiadać na takie pytania. - To jest obraźliwe! – mówiła wzburzona Sharon Stone.