Wyrzucą ją? Trudna sytuacja Sharon Stone

Sharon Stone to aktorka, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Za sprawą takich filmów jak "Nagi instynkt" czy "Kasyno" stała się jedną z największych gwiazd amerykańskiego kina lat 90. W marcu tego roku Stone opublikowała swoją autobiografię "The Beauty of Living Twice", z której dowiedzieliśmy się o wielu bulwersujących zdarzeniach z jej życia. Wyznała m.in., że pewien chirurg powiększył jej piersi, nie pytając o zgodę.