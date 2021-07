Sean Penn postawił ultimatum. O tym mówi się w całym Hollywood

Sean Penn przerwał ostatnio pracę nad swoją nową produkcją, "Gaslit", aby zjawić się na festiwalu filmowym w Cannes, na którym pokazano wyreżyserowany przez niego film "Flag Day". Jednak gdy wrócił do swojego kraju, zastał nienajlepszą sytuację – Ameryka zmaga się obecnie z gwałtownie rozprzestrzeniającym się wariantem delta. Z tego powodu aktor zażądał, by każda osoba pracująca przy serialu była zaszczepiona. Jeśli producenci o to nie zadbają, to mogą zapomnieć o jego powrocie na plan. Sam rzecz jasna jest w pełni zaszczepiony.