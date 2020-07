WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Informacja prasowa Aktualności 12 min. temu Siła Muzyki na festiwalu Kino Letnie Sopot – Zakopane zapraszają Provident i AXA Każdy poniedziałek nadłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego Kino Letnie Sopot – Zakopane zarezerwowany został dla filmów, których scenariusz napisała muzyka. Poznajcie kulisy sławy największych piosenkarek i piosenkarzy oraz historie brzmień, które raz na zawsze zmieniły oblicze branży rozrywkowej. Sekcji Siła Muzyki patronuje Radio Zet, a na bezpłatne seanse zapraszają Provident i AXA. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Informacja prasowa OUTDOOR CINEMA Wśród wybranych filmów znalazł się dokument „Amy" opowiadający o losach charyzmatycznej wokalistki Amy Winehouse oraz „8. Mila" – film zainspirowany życiem rapera Eminema. W wyjątkowej scenerii sopockiego Molo i zakopiańskich Krupówek będziemy mogli zobaczyć porywającą historię grupy Paktofonika - „Jesteś Bogiem" czy poznać blaski i cienie kariery Iggy'ego Popa udokumentoane przez Jima Jarmuscha w „Gimme Danger". Ponadto czeka nas podróż na Jamajkę, do roztańczonej Kalifornii czy Rosji lat 80. Szczegółowy repertuar znajdzicie poniżej. Siła Muzyki – repertuar: 6 lipca - "Serce Jamajki"

13 lipca - "8. Mila"

20 lipca - "Lato"

27 lipca - "Jesteś Bogiem"

3 sierpnia - "Amy"

10 sierpnia - "Straight Outta Compton"

17 sierpnia - "Rize"

24 sierpnia - "Gimme Danger"

31 sierpnia - "Patti Cake$" Plan na filmowe wakacje od morza do Tatr

Warto wpisać festiwal Kino Letnie Sopot-Zakopane w swój wakacyjny plan. Plenerowe projekcje startują o zachodzie słońca - w Sopocie o godz. 22:00 w lipcu i 21:30 w sierpniu, zaś w Zakopanem i Giżycku pół godziny wcześniej - w lipcu o 21:30, a w sierpniu o 21:00.

- Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na stronie www.kinoletnie.pl

- Aktualności, wydarzenia i ciekawostki dostępne na www.facebook.com/mamplannakinoletnie

- Kino Letnie na Instagramie #mamplannakinoletnie Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie. Provident i AXA zapraszają i przypominają: pamiętajcie o bezpiecznym dystansie podczas seansów, maseczkach i dezynfekcji rąk. Siła Muzyki – opisy filmów: 6 lipca - "Serce Jamajki"

Tytuł filmu to nazwa unikalnego projektu, który połączył legendarnych weteranów reggae – takich jak Ken Boothe, Winston McAnuff czy Cedric Myton – oraz ich dużo młodszych kolegów. To spotkanie przyniosło nie tylko znakomitą akustyczną płytę "The Soul of Jamaica" z 2017 roku, ale i potwierdziło żywotność tej muzyki w kolejnych pokoleniach. Film pokazuje, jak dziś wygląda dzień powszedni starszych panów z dredami. Przywołuje także ciemne strony życia na rozkołysanej wyspie i wolnościową atmosferę miejsca, w którym narodził się ów muzyczny fenomen. 13 lipca - "8. Mila"

Film opowiada o tygodniu z życia muzyka Jamesa Smitha, Jr. (w tej roli Eminem, grający postać częściowo wzorowaną na sobie), który poszukuje swojej tożsamości i sensu życia. Kim Basinger odtwarza postać Stephanie – matki Jamesa. 8. mila to droga na granicy miasta w Detroit, która rozdziela część miejską od podmiejskiej, białą od czarnej i lepiej jej nie przekraczać. Dla takich jak Jimmy Smith, Jr. (Eminem) hip-hop to jedyna rzecz, która stoi pomiędzy nim a totalną pustką. Wraz z kolegami zmaga się z szarą codziennością, a wieczory spędza w klubach hip-hopowych, w których najlepsi raperzy walczą ze sobą o prym i szacunek wśród rówieśników. W mało poetyckim świecie Jimmy’ego i jego zespołu Three One Third rymy są jak broń, a słowa mają za zadanie ranić. Zwycięży przecież ten, kto jest najlepszy, najszybszy, najbardziej błyskotliwy. 20 lipca - "Lato"

Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Mike’a. Losy tego trójkąta stanowią centrum „Lata”: czarno-białego (z nagłymi wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym rozkwicie. Film Kiryła Serebrennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich grup: Mike’a Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino). 27 lipca - "Jesteś Bogiem"

"Jesteś Bogiem" w reżyserii Leszka Dawida, to porywająca historia o legendarnej grupie Paktofonika, która na zawsze zmieniła oblicze polskiej sceny muzycznej. Film zobaczyło w kinach blisko 1 500 000 widzów. Paktofonika została założona w 1998 roku. Film przedstawia dramatyczne losy trójki założycieli zespołu, zwykłych kumpli z osiedla, którzy – zawiązując „pakt przy dźwiękach głośnika” –nie podejrzewali, że staną się głosem kolejnych pokoleń młodych Polaków. Za miłość do muzyki, wolności i niezależności gotowi byli zapłacić najwyższą cenę. „Jesteś Bogiem” okrzyknięto rewelacją festiwalu filmowego w Gdyni. Film otrzymał szereg nagród dla twórców i aktorów, a także nagrodę dziennikarzy oraz Nagrodę Publiczności – Orła 2013. W obsadzie filmu wystąpili najzdolniejsi polscy aktorzy młodego pokolenia, których wspierają Marcin Dorociński i Arkadiusz Jakubik. 3 sierpnia - "Amy"

Nieznana, prawdziwa historia wielkiej gwiazdy – błyskotliwej dziewczyny, obdarzonej wyjątkowym talentem, która w rekordowo krótkim czasie osiągnęła szczyty sławy. Przejmująca opowieść o inteligentnej i skomplikowanej kobiecie, która chciała tylko, aby ją kochano. Kim była naprawdę Amy Winehouse, która z dnia na dzień stała się ikoną światowej muzyki? Dlaczego zginęła w tajemniczych okolicznościach w wieku zaledwie 27 lat? Film to trzymająca w napięciu historia, stworzona z nieznanych dotąd materiałów, kręconych ukradkiem ujęć, zbliżeń i wyznań. Przejmujący film, który ukazuje prawdziwą historię, znaną tylko z plotkarskich portali i pierwszych stron gazet. Amy Winehouse – z dala od kamer, prywatnie, intymnie, a także na scenie w świetle reflektorów. 10 sierpnia - "Straight Outta Compton"

Bez nich nie byłoby Eminema, Tupaca, 50 Centa, bez nich nie byłoby hiphopowej kontrkultury lat dziewięćdziesiątych. Bez nich wreszcie dzisiejsza muzyka nie brzmiałaby tak samo. To oni wprowadzili do mainstreamu czarną muzykę ulicy, hip hop. "Śpiewamy o świecie, w którym żyjemy" - przekonywali muzycy, którzy przetrwali szlaki dla największych, sami stając się nierozłączną częścią historii muzyki XX i XXI wieku. Dr. Dre i Ice Cube, bo o nich mowa, zrobili dla gangsta rapu i hip hopu to, co wcześniej dla popu zrobili Madonna i Michael Jackson. Film opowiada o historii powstania jednej z najważniejszych grup hiphopowych - N.W.A. oraz pierwszej płyty (1988) - tytułowego Straight Outta Compton. Płyty, którą zainteresowało się samo FBI, nazywając N.W.A. "Najniebezpieczniejszą grupą świata". 17 sierpnia - "Rize"

Dokument o krumpingu, nowym trendzie tanecznym, który stał się popularny w środowisku czarnoskórych hiphopowców z Los Angeles. Film pokazuje rzesze młodych ludzi, dla których taniec stał się pomysłem na życie i szansą uniknięcia wejścia w przestępczy świat. W dokumentalnym materiale reżyser – słynny fotograf – potrafił zachować swój charakterystyczny przeestetyzowany styl. 24 sierpnia - "Gimme Danger"

Jim Jarmusch tym filmem składa hołd legendarnej grupie The Stooges i jej liderowi Iggy’emu Popowi. Przesiąknięty punkową energią Gimme Danger nie jest jednak fanowską laurką. Iggy Pop i muzycy z The Stooges zdradzają Jarmuschowi historie swoich wzlotów i upadków, blaski i cienie niebezpiecznego życia, a także wspominają największe prowokacje. Motywem przewodnim filmu jest poszukiwanie wolności i twórczej niezależności. W filmie pojawiają się fragmenty ich niezapomnianych koncertów i największe przeboje, takie jak „No Fun” czy nieśmiertelne „I Wanna Be Your Dog”. 31 sierpnia - "Patti Cake$"

Patricia Dombrowski, a.k.a. Patti Cake$, a.k.a. Killa P., siłuje się z życiem w pozbawionym perspektyw New Jersey. W wieku 23 lat jest wreszcie gotowa wyjść na scenę i zawalczyć o ten sam rodzaj muzycznej nieśmiertelności, jaki stał się udziałem jej idola, rapera O-Z. Prostolinijna i korpulentna Patti posiada ewidentny talent do składania rymów, ale nie jest jej łatwo wyrwać się z domu, który dzieli z babcią na wózku inwalidzkim oraz zgorzkniałą, wiecznie podpitą matką. Wszystko się zmienia, kiedy w bitwie freestylowej na parkingu dziewczyna bez większego trudu demoluje konkurencję. Dreszczyk zwycięstwa sprawia, że Patti decyduje się porzucić dotychczasowe życie i ruszyć w pogoń za marzeniami. Z pomocą najlepszego przyjaciela Jheriego, tajemniczego muzyka Basterda i ukochanej babci, aspirująca raperka dzielnie stawia czoła armii hejterów, tuzinom niezapłaconych rachunków i wszechogarniającemu marazmowi. Czy wymyślone przez Patricię alter ego, hiphopowa heroina Patti Cake$, będzie w stanie odnieść rzeczywisty sukces? Informacja prasowa OUTDOOR CINEMA