Skandal z AI w tle. Promowali film zmyślonymi cytatami

"Megalopolis" to nowy film Francisa Forda Coppoli, twórcy m.in. legendarnego "Czasu Apokalipsy". O produkcji było głośno od miesięcy. Zapowiadano ją jako epicką opowieść i jeden z najlepszych obrazów tego roku. Historia o politycznych ambicjach, utopijnym mieście rządzącym się swoimi prawami, na którą Coppola z własnej kieszeni wyłożył 120 mln dolarów. By nakręcić film z gwiazdorską obsadą, poświęcił część udziałów w swojej rodzinnej winnicy. Do tej pory o "Megalopolis" pisano jako arcydziele i filmie, który może odnieść duży sukces w kinach na świecie. Potem pojawiły się niepokojące doniesienia o zachowaniu Coppoli na planie, który miał obściskiwać i całować statystki.