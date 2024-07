Skandalizujący film. Postanowili popełnić samobójstwo z przejedzenia

W toku akcji dochodzi do rozmaitych sytuacji, jednak bez szczególnych ekscesów – zwłaszcza jeśli to porównać z dzisiejszymi debilnymi programami w stylu "Love Island" czy "Hotel Paradise". To w ogóle niesamowite, a wręcz wizjonerskie, że Marco Ferreri w latach 70. wymyślił film podobny w założeniach do późniejszego "Big Brothera" – bo kamera wchodzi w nim bezczelnie do sypialni i łazienek tych panów i pań. Pokazuje ich w intymnych sytuacjach, choć bez szczegółów anatomicznych (wielbiciele porno będą zawiedzeni).