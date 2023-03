Skasował audi na planie filmu Vegi. "Wp...em się w radiowóz"

46-latek wyznał, że współpraca z Patrykiem Vegą to pełen profesjonalizm i świetny kontakt z reżyserem. - Były takie śmieszne rzeczy, że odczytałem sobie dialog w scenariuszu i go zagrałem po swojemu. A on wchodzi i mówi: "Nie, Sobota. Ty to jeszcze masz czas na budowanie swojej postaci. Także prosiłbym cię, żebyś zagrał to troszkę inaczej" - śmiał się Sobota, opowiadając o kulisach grania w filmach Vegi.