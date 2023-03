Obejrzeliśmy oscarowych konkurentów Polaków. "IO" ma szansę?

Na liście oscarowych konkurentów Polaków znalazł się belgijski rywal "Blisko", który już raz wygrał z "IO" na festiwalu w Cannes, zdobywając Grand Prix. Film 31-letniego reżysera Lukasa Shonta to niezwykle przejmująca opowieść o parze nastoletnich przyjaciół. 13-letni chłopcy byli ze sobą tak zżyci, że rówieśnicy dopatrywali się w tym relacji miłosnej. Wtedy to Leo odsunął się od Remiego, a ten nie potrafił poradzić sobie z tą sytuacją, co doprowadziło do tragedii.