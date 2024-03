Zrobiła film o Ukrainie. "Amerykanie sądzą, że wojna już się skończyła"

No właśnie. To on poniekąd otworzył mi oczy na to, że o tym też trzeba opowiedzieć. A więc oprócz rozmów z osobami z personelu medycznego, które chroniły pacjentów i pacjentki, opiekowały się nimi podczas ukrywania się w piwnicy, postanowiłam nagrać też wywiady z osobami, które leczą się w szpitalu. Zapytać je o to, jak wojna wpłynęła na ich stan. I nagle mój film z opowieści o jednym konkretnym szpitalu psychiatrycznym, stał się próbą pokazania psychicznego stanu całego narodu. A zarazem – próbą uświadomienia widzom i widzkom, że to dopiero początek.