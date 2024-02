"Skad dokąd" walczy o Orły. To film zrobiony w piekle

"Kupiłem vana trzeciego dnia wojny"

- Myślę, że trudniej nam jest w ogóle myśleć o takich długowzrocznych konsekwencjach tej wojny, szczególnie osobom, które są spoza naszego regionu. To, co się zazwyczaj przebija do mediów, to są takie tragedie, które obejmują teraz coraz częściej sytuacje w Gazie, a nie w Ukrainie. Skupiamy się na tym, ile osób zginęło w bombardowaniach, a że tutaj, przez Polskę, przewinęły się miliony uchodźców […], o tym się dużo mniej mówi - twierdzi reżyser.