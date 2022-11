Spektakularna metamorfoza Jennifer Grey. Aktorka zmieniła się nie do poznania

Na początek lutego zaplanowana jest premiera filmu zatytułowanego "Gwen Shamblin: Starving for Salvation" (w wolnym tłumaczeniu "Gwen Shamblin: Głód zbawienia" - tłum. red.) wyprodukowanego na zlecenie amerykańskiej stacji Lifetime. Główną rolę zagra w nim 62-letnia Jennifer Grey, która wcieli się w postać amerykańskiej kaznodziejki-dietetyczki, która głosiła nie tyle wiarę w zbawienie, jak i w to, że otyłość to kara za grzechy.