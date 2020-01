"Spider-Man": ciocia May znowu się zmieniła. W komiksie wygląda koszmarnie

Ciocia May przez lata była kojarzona z siwą staruszką, samotnie wychowującą Petera Parkera. Radykalną zmianę przyniosły filmy Marvela, tymczasem twórcy komiksów mają zupełnie inny pomysł na tę postać.



Marisa Tomei jako ciocia Spider-Mana w najnowszych filmach Marvela (Materiały prasowe)

Wybór Marisy Tomei na o wiele młodszą wersję May Parker (najpierw w filmie "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów") wywołał prawdziwe zamieszanie. Mimo krytyki komiksowych purystów, ponętna brunetka około "pięćdziesiątki" znalazła duże grono zwolenników. Tomei wracała do tej roli w dwóch częściach "Spider-Mana" i "Avengers: Endgame". Tymczasem w alternatywnej, komiksowej rzeczywistości, ciotka May przeszła prawdziwie koszmarną metamorfozę.

Mowa o ciotce May z drugiego numeru nowej serii "Spider-Verse". Ryan North (scenariusz) i Pere Perez (rysunki) opowiadają w niej historię Milesa Moralesa (następca Petera Parkera znany chociażby z filmu "Spider-Man: Uniwersum"), który podróżuje po różnych światach. W jednej z odwiedzanych przez niego rzeczywistości to nie Peter, ale właśnie ciotka May została ugryziona przez radioaktywnego pająka i pozyskała moce.

Żeby było ciekawiej, do świata Spider-May dostają się także mroczne wersje Petera, ciotki May i wuja Bena. Połączenie May z Carnage'em to zwariowany, ale bardzo zaskakujący pomysł. Bo kto by się spodziewał sympatycznej staruszki zmienionej w krwiożerczego demona z wielkimi pazurami i zębami?