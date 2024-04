Spotykała się z gwiazdami kina i muzyki. Dziś jej serce należy do jednego mężczyzny

Ale to pięć lat później stała się rozpoznawalna, a to za sprawą "Dziennika Bridget Jones". O rolę Bridget ubiegała się nawet Kate Winslet, ale to Renée wygrała casting. Początkowo nie kryto zaskoczenia takim doborem głównej aktorki. Była bowiem zaprzeczeniem roli, w którą miała się wcielić - szczupła, niepaląca, a w dodatku Amerykanka.