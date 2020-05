Policjanci w Kanadzie aresztowali dziewczynę w kostiumie Szturmowca. Miała "broń"

4 maja to nieoficjalne święto wszystkich fanów "Gwiezdnych wojen". Ale to, co wydarzyło się tego dnia w Kanadzie, przypomina bardziej prima aprilis. Niestety lokalni policjanci wcale nie żartowali, skuwając niewinną dziewczynę na ziemi.

Kanadyjska policja pokonała żołnierza galaktycznego Imperium. Chwała bohaterom! (YouTube.com)