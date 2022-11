Strach ma kolor czerwony. Zobacz oryginalną produkcję prosto z Wietnamu

"Scarlet Hill" to opowieść, w której czuć wschodnią tradycję i kulturę spod znaku kwiatu lotosu czy stożkowego kapelusza non la, tak charakterystycznego dla Wietnamu. To historia, w której wątek kryminalny miesza się z opowieściami o przeszłości, duchami przodków i niezabliźnionymi ranami poprzednich pokoleń. Tu nic nie jest pewne, zwłaszcza dla tych, którzy z kinem azjatyckim do tej pory nie mieli do czynienia. Zajrzyjmy wspólnie na szkarłatne wzgórze.