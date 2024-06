Straci posiadłość za 50 mln dol.? "Pieniądze nie mogą mnie kontrolować"

Dodajmy, że aby sfinansować swoje opus magnum Kevin Costner sam wyłożył 38 mln dolarów (wcześniej była mowa o 24 mln) i zastawił swoją posiadłość nad oceanem w Santa Barbara wartą 50 mln. Czy ją straci? Hollywoodzki gwiazdor wydaje się tym nie przejmować. W wywiadzie dla "The Hollywood Report" powiedział: "Nie chcę, aby te wszystkie rzeczy, które posiadam, czy to pieniądze, czy nieruchomości, były same w sobie dla mnie tak ważne, że nie mógłbym myśleć o tym, co chcę zrobić w życiu".