Nowy hit Netfliksa. Historia, od której nie można się oderwać

Można więc uznać, że "Prawo krwi" jest na platformie steamingowej filmem niemal premierowym i, jak niemal każda kinowa produkcja, pozytywnie wyróżnia się na tle ogromnej filmoteki Netfliksa. Na portalu Rotten Tomatoes thriller zebrał 84 proc. pozytywnych opinii. "To niezwykle malownicza, ale i pełna napięcia podróż. Wciąga od tragicznego początku do samego końca" – napisała Susan Kamyab z "This Chix Flix".