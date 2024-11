"Straciłem ulubioną osobę". Kieran Culkin o śmierci swojej siostry

- Po kilku sezonach "Sukcesji" zdałem sobie sprawę, że wiele rzeczy, które robił Roman, zrobiłaby moja siostra. To było jej poczucie humoru. Wiedziała dokładnie, co powiedzieć, żeby drzeć z ciebie łacha, ale w taki naprawdę zabawny sposób, nie krzywdząc cię. To była cała ona - mówi.