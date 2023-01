Stramowski w końcu zdradza kulisy rozstania z Warnke. "Coś się wyczerpało. Walczyliśmy 2 lata"

Gwiazdor "Pokusy" uchylił też rąbka tajemnicy, jak obecnie wygląda jego kontakt z matką ich córki, Helenki. - Rozmawiamy z Kasią. Prowadzimy sprawy rozwodowe, gdzieś nam to gładko idzie. Mam nadzieję, że tak zostanie. I chyba jesteśmy zbyt mądrzy, żebyśmy sobie mieli drzeć koty. Bo nie mamy powodu, żeby mieć do siebie pretensje. Wszystko, co mieliśmy, to już do siebie wykrzyczeliśmy, ale w końcu stwierdziliśmy, że ani Kasia nie chciała źle dla mnie, ani ja dla niej. A to, że krzywdziliśmy siebie w jakichś sytuacjach życiowych, to jest inna kwestia, i dlatego też się rozstaliśmy - podsumował Piotr Stramowski.