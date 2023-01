Stramowski o filmach Vegi. Dzięki reżyserowi stał się sławny. Padły określenia "przaśne" i "niedociągnięte"

Piotr postanowił jednocześnie przyznać, że swego czasu Patryk Vega robił naprawdę dobre filmy. - Nie ma reżysera w Polsce, który ma takie doświadczenia w Polsce, jeśli chodzi o gangsterskie kino. Takie znajomości, tę przestrzeń tak zinwigilowaną, bo on zaczynał od dokumentów, to były jego pierwsze filmy. I on sobie sfabularyzował te dokumenty i tak powstał pierwszy "Pitbull", który jak wszyscy mówią do dzisiaj, jest genialny. I nikt mu tego nie odbierze. To jest kultowy film i genialne kino. To, że teraz robi takie kino, to jest to, że on jest gdzieś indziej. Tęsknię za tamtym Patrykiem, nie ukrywam, i mam nadzieję, że kiedyś wróci - dodał Stramowski.