Paweł Deląg trafił w sedno. Konflikt z Jakimowiczem okazał się pożyteczny

Paweł Deląg zwrócił uwagę, że obrzucanie błotem drugiego człowiek w najgorszy możliwy sposób, nie może zostać sprowadzone do, jak stwierdził były już prezes TVP, "niesnasek pomiędzy celebrytami". Aktor uważa, że atak medialny zawsze uderza najmocniej w rodzinę atakowanej osoby. Zaś droga prawa, aby oczyścić się z kłamstw, jest długa i zawiła, co potęguję poczucie bezkarności. - To smutne, ale żyjemy w świecie, w którym można wszystko zrobić, każdego obrazić, a my zaczynamy w pewnym momencie to przyjmować i akceptować – uważa Deląg.