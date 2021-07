Zainspirował się filmem. Zrobił swoją "noc oczyszczenia". Są ofiary

Tym razem dramatyczne wydarzenia miały miejsce podczas seansu filmu "Noc oczyszczenia: Żegnaj Ameryko" (oryginalny tytuł "The Forever Purge"). Wiele wskazuje na to, że nie był to przypadkowy tytuł. Thriller jest kolejną częścią brutalnego cyklu, który przez cały czas opiera się na tym samym pomyśle scenariuszowym. W niedalekiej przyszłości, w eksperymentalnej walce z przestępczością, raz do roku przez 12 godzin, każde naruszenie prawa, również morderstwo, staje się całkowicie legalne…