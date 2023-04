Surogatka urodziła dziecko 68-letniej aktorki. Ojcem jest jej syn

To, że Ana Obregon powitała na świecie dziecko urodzone przez surogatkę, wywołało w Hiszpanii skandal. Według obowiązującego tam prawa, wszystkie formy surogacji są zakazane. Nawet przypadki, w których kobieta rodzi dziecko, oddaje je i nie dostaje za to pieniędzy. I tu pojawia się 68-letnia gwiazda, której rodzina powiększyła się właśnie dzięki surogatce. Tyle że amerykańskiej, by obejść prawo.