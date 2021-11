Surrealistyczna tragedia. Opisuje, jak powstawała jedna z najbardziej odrzucających scen

- To była czekolada. Musiałam cały czas o tym pamiętać, żeby trzymać zamknięte usta. (...) Widziałam tę scenę, gdy jeszcze nie podłożyli do tego dźwięku chrupnięcia i zdecydowali się ją wyciąć. Potem dźwiękowcy przyznali, że mogę "usłyszeć" to chrupnięcie, bo to jak rozgryzanie cukierków. "Wyobraźcie sobie, gdyby można było naprawdę wyraźnie usłyszeć to pękanie", powiedziałam im - skomentowała.