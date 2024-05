Susan Backlinie nie żyje. Podano przyczynę śmierci aktorki ze "Szczęk"

Susan Backlinie zagrała w wielu filmach, ale głównie jako kaskaderka. Do historii filmu przeszła za sprawą sceny z filmu "Szczęki" (1975). Zagrała w niej dziewczynę, która wbiega do morza, by się wykąpać, ale ostatecznie staje się pierwszą ofiarą wielkiego rekina. Ta sekwencja do dziś robi duże wrażenie, ale nie była łatwa do nakręcenia. Backlinie miała na sobie pod wodą jeansy, do których były przyczepione liny. Za nie dzięki systemowi rolek szarpali specjaliści od efektów specjalnych.