Spielberg stworzył największe klasyki. Teraz wróci do korzeni?

Nowy film Stevena Spielberga. Co wiadomo?

Na razie informacje na temat najnowszego projektu twórcy są dość szczątkowe. Jak donosi portal Variety, będzie to opowieść o UFO (skojarzenia z "E.T." nasuwają się same) oparta na oryginalnym (zapewne także i w przenośni) pomyśle Spielberga. Za scenariusz odpowiadać będzie David Koepp, który ma na koncie sporo dużych tytułów, m.in. "Ze śmiercią jej do twarzy" Roberta Zemeckisa, "Zawód: Dziennikarz" Rona Howarda, "Mission: Impossible" Briana De Palmy czy "Spider-Mana" Sama Raimiego. Panowie współpracowali wcześniej przy dwóch częściach "Parku Jurajskiego" czy "Indianie Jonesie i Królestwie Kryształowej Czaszki".