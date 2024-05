Najlepszy blockbuster roku? Rekordowa widownia i świetne recenzje

Początkowo to właśnie produkcja z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt (oboje są na fali po podsumowującym ubiegły rok sezonie nagród, zagrali przecież w największych hitach 2023 r.: odpowiednio "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimerze" Christophera Nolana) była faworytem. Pierwszy letni tytuł w repertuarze w ciągu kilku dni zarobił jednak zaledwie 27 mln dol. (oczekiwano co najmniej 32–35), co w branży uznano za porażkę.