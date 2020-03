WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Aktualności Zwiastuny

Zwiastuny Recenzje

Recenzje Magazyn WP Film

Magazyn WP Film #Dziejesiew kulturze

#Dziejesiew kulturze Wywiady Yoli

Wywiady Yoli Patronaty

Patronaty Katalog Filmów

Katalog Filmów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 ilona ostrowskaswingersipremiera Marcin Borciuch 02-03-2020 (17:05) "Swingersi". Ilona Ostrowska: "Takiej roli jeszcze do tej pory nie grałam" Ilona Ostrowska gra jedną z głównych postaci w komedii "Swingersi". Przyznała, że jeszcze czegoś takiego w polskim kinie nie było i szczególnie... Rozwiń Ilona Ostrowska kluczowe pytanie p … Rozwiń Transkrypcja: Ilona Ostrowska kluczowe pytanie propos Uniwersum Dlaczego pani się zdecydowała na angaż w tym filmie Na angarze dobre słowo W bardziej na przygodę chyba dlaczego się decydowała mam takiej roli jeszcze do tej pory nie grałam czyli roli takiej stricte komediowej z szybką akcją z bystrym dowcipem No po prostu tak taki ewidentny komedii omyłek rzuciłabym się nawet na stwierdzenie Szekspirowski komedia omyłek więc to było bardzo fajne wyzwanie aktorskie No to było takie najbardziej kluczowe i najbardziej kuszące na Dzień dobry bądź co bądź temat swingowania swingersów się wydaje wśród Polaków takim tematem tabu Czy film jest w stanie przełamać tabu Nie wiem zobaczymy czy czy film przełamie tabu na pewno jest już komedia samo sama nazwa sugeruję Będzie Będzie śmiesznie a może prześmieszne a może bardziej nie chciałam że prześmieszne bardziej myślał muszę oop śmianiu tego pomysłu na na tego typu spotkania a może a może wręcz kogoś jak ktoś napisze od Oglądając ten film na tego typu spotkania jak jest Sam stosunek Ilony Ostrowskiego w ogóle swingowania pozytywny negatywny przy takiej ambiwalentny ja nie mam jakiejś to znaczy mną się jedynie kieruje taka myśl że jeśli ktoś jest samotny w związku albo jeśli ktoś ma siłę w tym związku na ratowanie związku to czemu nie spróbować spróbować czegoś takiego Może to przewali się w stronę fajności że ten ta relacja się uratuje a może po prostu się rozstaniemy ze sobą i i to też jest i to też jest dobre tak nie wysłałem podsumowania ale też się nie do końca czy swingersi to jest taka zwykła komedia erotycznym Jakie są mają pod tekstem czy ona faktycznie ma jakąś refleksje co się ze sobą niesie czy jednak to jest inny kaliber filmu zasugerował zawsze staram się znaleźć kilka warstw moje opowiadania i mam wrażenie że udało mi się tym razem także