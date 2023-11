Sylwia Gliwa ma 45 lat. Pokazała się w kusej mini. Wiedziała, że wygląda fenomenalnie

"Ich firma z bielizną erotyczną własnej produkcji leży w kręgu zainteresowań jednego z największych projektantów mody. Ku uciesze przyjaciółek Włoch chce zapłacić krocie, aby przejąć ich markę. By zachęcić go do kupna firmy, postanawiają zorganizować pokaz mody. Jednak nie na wybiegu, a w pokoju hotelowym.... Gdy przystojny model przyjeżdża na miejsce, bielizna jest już gotowa, by ją pokazać, a projektant jest w drodze, nagle w hotelu pojawiają się niczego nieświadomi mężowie naszych bohaterek" - czytamy w opisie sztuki.