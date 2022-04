Szaleństwo na Netfliksie. Polski film jednym z największych hitów w historii

Gdyby bowiem widzowie platformy streamingowej czytali lub przejmowali się recenzjami filmów, to "365 dni: Ten dzień" nie miałby żadnych szans na odniesienie sukcesu. Na razie w zagranicznych serwisach filmowych nie pojawiła się żadna pozytywna czy nawet neutralna opinia na temat filmu Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa. Krytycy używają sobie, ile mogą. Recenzentka magazynu "Variety" zauważa: "Akty seksualne, tej nużącej i prostackiej fantazji erotycznej, są sprowadzone do wibratorów, prześcieradła i bielizny bohaterki. To film o rzeczach, nie o seksie. O garniturach, okularach przeciwsłonecznych, willach, skuterach wodnych, sklepach i samochodach".