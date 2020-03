Szybko poszło. Nakręcili kolejny film żerujący na pandemii koronawirusa

W sieci pojawił się zwiastun filmu pod wszystko mówiącym tytułem "Corona", który bezpośrednio nawiązuje do kryzysu wywołanego przez SARS-CoV-2 .

Jak czytamy w opisie fabuły, "Corona" opowiada o nieznajomych ludziach, którzy utknęli w zepsutej windzie. Na domiar złego nowa sąsiadka, która jest Chinką, zaczyna kasłać. W klaustrofobicznej lokacji do głosu dochodzą najgorsze instynkty, w tym rasizm, którego reprezentantem jest przykuty do wózka neonazista ze swastyką wytatuowaną na czole…

Nie brzmi dobrze, prawda? Niestety wygląda jeszcze gorzej. Wystarczy spojrzeć na trailer, aby wiedzieć, z jakiego typu filmem mamy do czynienia. Zobaczcie sami:

Niesmak potęguje też tagline "Fear is a Virus", który "bazuje" na sloganie promującym "Contagion - Epidemia strachu" Stevena Soderbergha, brzmiącym "Nothing spreads like fear". Przypadek? Wątpliwe.