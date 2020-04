Ta miłość zdarzyła się naprawdę. Teraz powstał o niej film

- Napisałem "I Still Believe" jakieś dwa, może trzy tygodnie po jej śmierci – opowiadał w jednym z wywiadów Jeremy Camp. - Nie chciałem grać na gitarze, nie interesowały mnie żadne występy. Wróciłem do rodzinnego domu w Indianie i borykałem się z depresją i brakiem nadziei. Jedyne, czego pragnąłem, to odcięcia się od wszystkich i wszystkiego. Ale coś mnie wciąż pchało w kierunku gitary. To było silniejsze ode mnie.