Tajemnice "Gniazda". Co zrobi matka, żeby chronić syna [RECENZJA]

"Gniazdo" będziecie mogli wkrótce zobaczyć w Polsce! Nowy film Roberta De Feo, Włocha, uznawanego za wizjonera horroru , przebył długą drogę z festiwalu w Locarno do Gdańska, na Octopus Film Festiwal. To będzie gratka nie tylko dla tych, którzy cenią twórczość tego reżysera, ale także dla tych, którym brakowało ostatnio dobrego, ciekawego horroru z duszną, tajemniczą i miejscami przerażającą atmosferą.

Robert De Feo nie spieszy się z tym, żeby dać widzowi odpowiedź. Rzuca niewielkie skrawki, z których w trakcie seansu można sobie ułożyć obraz tego, o co tu tak naprawdę chodzi. Do horroru - trzeba przyznać - ma swoje oryginalne podejście. Jednych zanudzi, innych przytwierdzi do krzesła na tyle mocno, że dadzą mu szansę zaskoczenia finałem. Wydaje się, że tych drugich będzie więcej.

"Gniazdo" to intrygująca historia wypełniona klimatycznymi kadrami, mrokiem, nieoczywistymi twarzami w aktorskiej obsadzie i muzyką Pixies z "Where is my mind" na szczycie playlisty. Scenariusz musicie sami rozgryźć. Może to historia o matce, która posunie się do najbardziej hardcore'owych akcji, żeby zatrzymać przy sobie synka? A może coś naprawdę nie tak ze światem poza murami posiadłości?