"Niedosyt": zagłodzone traumy [RECENZJA]

"Nie wkładaj tego do buzi!" - uczyli nas rodzice od najmłodszych lat. Dorosła Hunter notorycznie łamie ten zakaz, połykając coraz to dziwniejsze przedmioty. Po co to robi? O tym przekonają się widzowie Octopus Film Festival.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Haley Bennett jako Hunter w filmie "Niedosyt". (Materiały prasowe)