Tak w sielskim, polskim mieście powstał najobrzydliwszy film propagandowy

Chorzele to rodzina. To babcia, która gdy byłam mała, przynosiła rano ciepłe jagodzianki z piekarni za rogiem dla mnie i mojej siostry. To ciocia, która zabierała nas do sklepu, w którym pracowała, żebyśmy mogły poczuć się jak panie kasjerki. To druga ciocia, która pilnowała nas ze swojego kiosku. Herbatki u trzeciej i tańce do starych hitów disco z kuzynem. To siedzenie z kuzynkami na murku przed remizą i podglądanie, co na placu robią strażacy.