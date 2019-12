Tańszy popcorn i wygodny zakup biletów dzięki nowej aplikacji Multikino

Multikino we współpracy z Mastercard wprowadziło na polski rynek nową wersję aplikacji. Za pomocą telefonu można przejrzeć repertuar, zakupić bilety oraz zamówić przekąski w niższej cenie. Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android oraz iOS.

Czy kolejki do kas wkrótce staną się tylko wspomnieniem? Z nową aplikacją Multikino można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Repertuar jest prosty i przejrzysty, a dzięki usłudze "Film Alert" użytkownik nigdy więcej nie przegapi premiery oczekiwanego filmu. Aplikacja umożliwia także łatwy zakup przekąsek barowych. Każdy zestaw został objęty zniżką 25 proc. Dodatkowo jeśli korzystamy z karty Mastercard i mamy aktywny portfel Masterpass, to przekąski możemy nabyć ze zniżką wynoszącą 50 proc. Aplikacja połączona jest z kontem użytkownika zarejestrowanego na stronie internetowej www.multikino.pl. Umożliwia to zapisywanie wewnątrz niej biletów do kina, otrzymanych zniżek, kodów rabatowych czy kart lojalnościowych. Dane są uporządkowane i łatwo dostępne.