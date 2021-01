Te polskie filmy czekają na premierę w 2021 r. Będzie się działo

Kina oficjalnie pozostają zamknięte do 31 stycznia 2021 r., ale czy po tym terminie będzie zgoda na ich uruchomienie? Podobno obostrzenia związane z pandemią koronawirusa będą nieco łagodzone, ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w przypadku sektora kultury.

Rząd od początku traktuje go po macoszemu, więc można spokojnie zakładać, że przed kinami, teatrami czy muzeami najpierw otwarte zostaną centra handlowe, potem może restauracje i hotele (akurat ci przedsiębiorcy nie czekają na zgodę i ostatnio przejmują inicjatywę). Jak na razie oficjalnych decyzji nie ma. Moim zdaniem na szersze ich otwarcie trzeba poczekać do marca, kwietnia, a może i do maja.