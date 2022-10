Ted White nie żyje. Aktor grający Jasona z "Piątku trzynastego" miał 96 lat

Co ciekawe, White nie chciał, by jego nazwisko pojawiło się napisach końcowych. Mimo to wielu fanów "Piątku trzynastego" uważa, że to właśnie on był najlepszym aktorem/kaskaderem zakładającym maskę hokejową na przestrzeni lat. Ted White wyznał po latach, że odrzucił ofertę zagrania w kolejnych dwóch częściach horroru, czego później bardzo żałował.